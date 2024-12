CAPODIMONTE - Domenica il Lions Day a Capodimonte.

Ogni anno i Lions, associazione di servizio diffusa e stimata in tutto il mondo per le sue innumerevoli attività nel campo medico, scientifico, culturale, sociale, ecologico ed umanitario, dedica un giorno a presentare al pubblico se stessa e le proprie attività, per aumentare la fascia di popolazione che la conosce suggerendo che prenda in considerazione la possibilità di entrare a farne parte.

Quest’anno il Lions Club di Montefiascone “Falisco Vulsineo” unitamente ai Clubs di Ronciglione, Tarquinia e Viterbo ha programmato questa giornata per domanica 16 e la terrà a Capodimonte, sul bellissimo lungolago. Nella mattinata si effettuerà uno screening gratuito, per quanti vorranno sottoporvisi, per la diagnosi precoce del diabete, insidiosa malattia purtroppo in espansione, con materiale offerto dalla Farmacia Braguti di Montefiascone, e per l’ ambliopia, ed in tutta la giornata saranno esposte e illustrate le attività dei Lions in campo locale ed in tutto il mondo. «Per quanto riguarda il nostro Club – fa presente il presidente del Club di Montefiascone, Sante Fabene – mi piace ricordare le attività ed iniziative di questo anno di mia presidenza: sono stati fatti screening sui bambini per la vista e per l’ udito, una serata di spettacoli in occasione del 25 novembre con raccolta fondi a favore del Centro antiviolenza di genere Erinn». «Sono stati messi a dimora alberi a Bagnoregio – ricorda – per incrementare la sensibilità del pubblico sul problema della deforestazione. È stato svolto un concorso fotografico sulle api per attirare l’ attenzione sul problema della difesa di questa specie animale di essenziale importanza, è in fase di organizzazione un convegno sull’ inquietante problema della sicurezza nei posti di lavoro, si è tenuta presso il liceo Dalla Chiesa di Montefiascone conferenza su violenza di genere e legalità, ed inoltre sono sempre attivi i nostri servizi di raccolta occhiali usati e farmaci non più in uso che mandiamo nei paesi in cui sono necessari e mancano, per Natale non è mancata la usuale offerta di pacchi di generi alimentari a famiglie meno fortunate». «I Lions sono sempre attivi e motivati ad intervenire in ogni circostanza e situazione in cui possano essere utili alla collettività», conclude.

©RIPRODUZIONE RISERVATA