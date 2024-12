FABRICA DI ROMA - Una nuova “hera” di luce per Fabrica di Roma con l’illuminazione “green”.

Per la completa riqualificazione e gestione dell’illuminazione pubblica, sia del paese che delle frazioni, è stato siglato il contratto tra comune di Fabrica di Roma e “Hera luce”, società di illuminazione pubblica del “Gruppo Hera comm” che gestendo in Italia gli impianti di illuminazione pubblica di oltre 200 comuni in 11 regioni, per un totale di circa 550 mila punti luce, si colloca ai primi posti fra gli operatori nazionali del settore.

A seguito della gara ad evidenza pubblica che “Hera luce” si è aggiudicata, ha preso dunque avvio il progetto che con la sostituzione di oltre 1.300 impianti luminosi obsoleti con nuovi apparecchi a led, più l’installazione di circa 200 nuovi punti luce, porterà ad un efficientamento energetico annuo di oltre 318mila kWh e riconsegnerà ai cittadini un’illuminazione pubblica completamente riqualificata, più efficiente ed eco sostenibile.

Nello specifico, l’intervento di “Hera luce” si concretizzerà: nella riqualificazione e sostituzione di oltre 600 sostegni (tra pali e bracci a parete), la verniciatura di oltre 80 pali, il reintegro di oltre 30 pali caduti/rimossi nel corso degli anni e mai ripristinati, l’installazione di circa 200 nuovi pali per dare luce a tratti di strade urbane mai illuminate, la sostituzione/manutenzione di 11 quadri elettrici di alimentazione, l’installazione di orologi astronomici, dove non presenti e la realizzazione di un sistema di telecontrollo per favorire la continuità del servizio.

A completare il progetto di restyling, saranno apportate delle migliorie all’illuminazione artistica di alcune zone e monumenti storici. Per fare qualche esempio: il Duomo, la salita della “Piaggia”, la Rocca, Piazza Guglielmo Marconi, la chiesa della Madonna della Vittoria e, se autorizzati dalla Soprintendenza, l’Arco di Giove e la Basilica di Santa Maria in Falleri.

Per completare l’intero progetto, occorrerà circa un anno di lavoro. Al suo completamento, i quasi 1.600 punti luce a led, oltre al positivo impatto per l’ambiente, miglioreranno sensibilmente la qualità della luce permettendo una maggiore illuminazione stradale con un conseguente miglioramento della sicurezza.

Da evidenziare, infine, che la “Hera luce”, ha da subito reso attivo il numero verde 800.498.616, gratuito sia da rete fissa che mobile, attivo 365 giorni l’anno, 24 ore su 24.per migliorare la tempestività degli interventi di ripristino di eventuali guasti o malfunzionamento degli impianti di illuminazione pubblica.

