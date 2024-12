CIVITAVECCHIA – È finito al pronto soccorso, con un trauma cranico, l'ex assessore al commercio Dimitri Vitali. Secondo una prima ricostruzione avrebbe avuto una discussione con il figlio di uno degli operatori del mercato, che lo avrebbe aggredito prima verbalmente, poi probabilmente - ma i fatti sono ancora tutti da chiarire - lo avrebbe spinto facendolo sbattere a terra. L'ex assessore si trova ora sotto osservazione al San Paolo e dovrà restare qui per 24 ore.

I FATTI – Tutto si sarebbe svolto questa mattina, prima delle 7, nei pressi di uno dei bar attorno al mercato. Qui Vitali avrebbe incontrato il ragazzo con il quale sarebbe nata una discussione per degli episodi pregressi. L’ex assessore avrebbe cercato di chiarire, anche manifestando la volontà di recarsi insieme dal padre del ragazzo al quale è legato da una vecchia amicizia, ma non è servito. Gli animi si sono accesi, il ragazzo avrebbe inveito contro l’ex assessore che sarebbe a quel punto caduto a terra, sbattendo violentemente la testa. Da chiarire se la caduto sia dovuta ad una spinta e perdita di equilibrio o ad un colpo sferrato in testa. Fatto che sta Vitali ha perso i sensi; un po’ d’acqua addosso e si sarebbe ripreso per essere quindi trasferito al San Paolo. Qui avrebbe poi parlato con gli agenti di Polizia, arrivati in ospedale per acquisire la denuncia.

LE REAZIONI – L’Amministrazione Comunale «esprime la piena solidarietà all’ex assessore Dimitri Vitali e condanna con fermezza ogni forma di violenza, sia essa di natura verbale o fisica. Pur non avendo contezza dell’esatta dinamica dei fatti riportati in queste ore dalla stampa – spiegano da Palazzo del Pincio - riteniamo che nessun confronto, ancor più se legato ad argomenti di pubblico interesse, dovrebbe sfociare in eccessi, che poco o nulla hanno a che fare con una sana e corretta dialettica politica». Il consigliere comunale di opposizione Paolo Poletti sottolinea come «la violenza va sempre condannata. Solidarietà quindi a Dimitri Vitali. Le ragioni dei cittadini, ove ce ne siano – ha aggiunto - devono essere fatte valere nelle opportune sedi e nelle forme di legge. Il farsi giustizia da sé non può appartenere alla Comunità civitavecchiese». «La violenza va sempre condannata – ha aggiunto il capogruppo di FdI Massimiliano Grasso –esprimiamo solidarietà a Dimitri Vitali e gli auguriamo una pronta guarigione».