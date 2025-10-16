CERVETERI - Prosegue il percorso di ampliamento dell’offerta sanitaria territoriale nelle farmacie comunali. Da oggi è infatti attivo il servizio di elettrocardiogramma presso la farmacia numero 6, al costo calmierato di 22 euro. Un esame rapido, indolore e non invasivo, che permette di registrare l’attività cardiaca e individuare eventuali anomalie come aritmie, sofferenze coronariche o rischi di infarto. «Questo è un nuovo servizio che va ad implementare quelli già attivi nelle nostre farmacie comunali – spiega la sindaca, Elena Gubetti - rientra in un progetto più ampio con cui vogliamo trasformare le nostre strutture in presidi sanitari di prossimità, capaci di offrire sempre più opportunità di prevenzione e tutela della salute. Un progetto in espansione che il Comune, in collaborazione con Multiservizi Caerite, sta ampliando progressivamente la gamma di prestazioni offerte nelle farmacie comunali, con l’obiettivo di: rendere più accessibili gli esami diagnostici e i servizi sanitari di base; favorire la prevenzione e il monitoraggio della salute direttamente sul territorio; ridurre tempi e gli spostamenti per i cittadini, garantendo prossimità e qualità; integrare le farmacie nel sistema sanitario locale, rafforzando la rete dei servizi». Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 0669401745 o inviare un messaggio WhatsApp allo 0687673497. «Le nostre farmacie non sono più solo luoghi dove acquistare medicinali, ma spazi dove prendersi cura della propria salute in modo semplice, veloce e accessibile. Ed è solo l’inizio di un percorso che continuerà a crescere», conclude la sindaca.