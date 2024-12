Legionella nell’acqua a Fabrica di Roma. Il Comune ha informato che, in seguito a un campionamento effettuato il 13 dicembre nel punto di prelievo F.P. di San Rocco, è stata rilevata la presenza del batterio. La comunicazione dell’Asl è arrivata ieri. “Tale positività, che comunque è in misura molto inferiore alla soglia di sicurezza fissata dalla normativa in vigore - scrive l’amministrazione comunale - richiede che l’uso dell’acqua sia limitato a quanto disposto dall’Ordinanza di non potabilità n. 143/2016 (usi in impianti tecnologici e per igiene domestica); per ogni altro uso si può utilizzare l’acqua erogata dalle “casette di distribuzione”.

La Asl ha richiesto alla società Talete di procedere con le iniziative di sanificazione, già avviate secondo i protocolli previsti per questi casi. L’amministrazione comunale ha, inoltre, voluto rassicurare i cittadini ricordando che “il contagio da legionella non avviene tramite contatto diretto tra persone né attraverso gli alimenti o l’ingestione di acqua. Il batterio può invece trasmettersi per inalazione di minuscole gocce d'acqua (aerosol)”.