LADISPOLI - Non sono solo le voragini presenti sull’asfalto a macchia di leopardo a creare disagi agli automobilisti e ai pedoni. A causare difficoltà anche le diverse perdite idriche che ormai da tempo insistono sul territorio. Diverse le segnalazioni dei cittadini con veri e propri fiumi che scorrono sul manto stradale senza che nessuno intervenga. L’ultima in ordine di tempo è quella in via Cagliari. Sta lì da ben 10 giorni in attesa di un intervento da parte dei tecnici di Acea. Ma ancora non si è visto nessuno. «Da quando il servizio idrico non è più gestito dalla Flavia Servizi (la municipalizzata del Comune, ndr) la situazione è più che peggiorata», lamentano i cittadini. Nonostante le segnalazioni agli uffici competenti le attese sono veramente bibliche. «Si parla tanto di risparmio idrico, di siccità e poi si lasciano queste perdite per diversi giorni, a volte anche mesi, senza che nessuno intervenga», commentano. Riflettori puntati non solo sul grande sperpero di questo bene prezioso ma anche sui costi che potrebbero gravare sulle tasche dei contribuenti.

Una situazione di pericolo, peraltro: l’acqua potrebbe infatti andare a compromettere ancora di più il manto stradale dissestato.

Da viale Mediterraneo fino al pieno centro città sono diversi “gli ostacoli” che gli automobilisti devono affrontare evitando di danneggiare le loro auto o addirittura di mettere a rischio la loro sicurezza.

Al deterioramento “naturale” del sedime stradale va ad aggiungersi poi quello causato dalle società private che hanno effettuato scavi senza però procedere con la risistemazione dell’asfalto. E anche in questo caso i cittadini hanno già segnalato da tempo le diverse sit`uazioni, nella speranza che prima o poi qualcuno intervenga.

