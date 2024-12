TARQUINIA - Altre tre piazzette di Tarquinia hanno svelato le loro proposte per sabato 14 settembre, in occasione del festival diffuso di musica dal vivo.

Via XX Settembre, con “Il Locale di Nome e Di Fatto”, trasformerà la sua zona in un inno alle tipicità, proponendo un mega tagliere tarquiniese e le pinse local gourmet in una serata animata dalla musica dei Tequila's band e dalle speciali "bevute alla tarquignese". Le pinse saranno disponibili anche da asporto, per chi volesse mangiarle durante il giro delle piazzette in versione street food. Il top si raggiungerà a tarda serata, con l'iniziativa 'A Ciambellata: una festa dedicata alle ciambelle fritte, grandissime, scioglievoli e profumate, che saranno offerte gratuitamente ai partecipanti a cena o aperitivo.

L'Alberata, regno del Capolinea Caffè, diventerà invece una discoteca all'aperto, con il dj set di Luca Gee, street food ed il mitico cartoccio pollo e patate fritte. Per essere davvero perfetti è consigliato un dress code disco pop, perchè partecipare all'evento è bello, ma essere parte dell'evento lo è ancora di più!

Piazza Trento e Trieste, con Tinia, sarà il regno dei giovani grazie al Sonus Party con esibizioni a ciclo continuo della family dell'accademia Sonus a partire dalle 20. Anche l'apericena proposto da Tinia sarà tutto da instagrammare, con piatti studiati apposta per essere di tendenza e l'epocale burger "ignorante" a base di sfilacci di maiale.

Queste iniziative sono state ideate e coordinate direttamente dai locali coinvolti con tanta voglia di creare intrattenimento e momenti positivi per la città.

L'evento "Le Piazzette” è ideato e pagato dai ristoratori del centro storico, coordinato da Fabio Gagni di “Se Ami Tarquinia” con il supporto ed il patrocinio del Comune di Tarquinia.

©RIPRODUZIONE RISERVATA