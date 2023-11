Spiagge accerchiate dalle onde. Minacciati pure i simboli della città come Torre Flavia e la Palude annessa. Sono ore difficili per via del maltempo che non attende i lavori programmati sia per quanto riguarda la torre, grazie ai fondi del Governo, che per l’oasi naturale che dovrà essere difesa dalle barriere finanziate dalla Regione. La forza distruttiva della natura quindi non aspetta e divora ciò che trova. Parte dell’arenile è stato inghiottito nuovamente, a dire il vero in molte zone di Ladispoli, mentre fa impressione come siano circondate dall’acqua torre e palude.