TOLFA - In occasione della Giornata internazionale della donna, l'associazione "Fidapa" di Tolfa, presieduta da Adriana Adriani, in collaborazione con il Comune di Tolfa, dará vita all'imperdibile iniziativa: "Le Donne del mondo si raccontano".

La sezione tolfetana della Fidapa BPW anche quest'anno è promotrice di un evento importante per celebrare la donna ispirandosi al tema nazionale del triennio 23/25: “La cultura del rispetto delle regole e della dignità della persona, condizione indispensabile per una sana convivenza e per una società migliore”.

Oggi pomeriggio, a partire dalle ore 17, presso il teatro Claudio prenderà il via un'incontro che vedrà sul palco il susseguirsi dei racconti di alcune delle molte donne provenienti da tanti Paesi del mondo che, per ragioni e in modo diverso, si sono ritrovate a vivere nel paese collinare, alcune da tantissimi anni, altre solo per periodi di vacanza. A fare gli onori di casa saranno la sindaca di Tolfa, Stefania Bentivoglio e la presidente della Fidapa Bpw di Tolfa Adriana Adriani "Dopo i saluti della presidente Adriani e della sindaca Bentivoglio (anche lei socia Fidapa) - spiega la giornalista Cristiana Vallarino anche lei membro della Fidapa - le signore, accompagnate sciascuna da una socia “madrina”, racconteranno le loro storie, che sono tutte diverse. Arrivano dal Kosovo, dalla Romania, dall’Algeria, dal Perù, dalla Norvegia, dal Libano, dall’Albania".

Racconti e storie che faranno riflettere, ma anche il piacere dell'ascolto di alcuni intermezzi musicali che sapranno colpire ed emozionare. Durante l'incontro è prevista una importante cerimonia: la Past President della Fidapa, Giuseppina Esposito, consegnerá la borsa di studio e l’attestato di merito a Emma Veseli, l’allieva che lo scorso anno ha superato l’esame di terza media con il massimo di voti. L'incontro si chiuderà in bellezza: il foyer del teatro accoglierà un buffet etnico in cui saranno offerti piatti tipici cucinati dalle signore e altri italiani preparati dalle socie Fidapa di Tolfa.

