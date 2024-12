CAMPAGNANO DI ROMA - «Signor sindaco del comune di Campagnano, le scrivo questa lettera perché sono un po indignato e deluso». Inizia così la nota di Moreno Mengari, presidente dell’associazione diritti dei cittadini, che aggiunge: «Sono un pendolare che utilizza il bus Cotral per raggiungere e tornare da Roma. A parte il fatto che non riesco a capire perché noi cittadini di Civita Castellana, Castel Sant’Elia, Nepi e Monterosi dobbiamo attraversare il suo comune e quello di Formello per andare e venire da Roma, ma non è di questo che le devo parlare, bensì di come lei e i suoi dipendenti gestiscono la situazione viabilità all’interno del centro del suo Comune. Passando quotidianamente all’interno del centro urbano di Campagnano di Roma - prosegue Mengari - la situazione che si presenta è davvero caotica, disordinata, senza una minima regolamentazione. È mai possibile far parcheggiare le auto all’interno della rotatoria e impedire ai mezzi Cotral di attraversarla? Proprio la sera del 7 novembre, verso le ore18 circa, il bus pubblico ha dovuto fare una manovra spericolata per evitare le automobili, in sosta all’interno della rotatoria. L’autista del mezzo del trasporto pubblico si è anche rivolto ad una guardia comunale, senza grandi risultati, ignara della situazione, che gironzolava a pochi metri». «Le chiedo di intervenire e risolvere, per favore, la questione. Non è carino che lei posizioni l’autovelox sulla strada statale Cassia per fare cassa, poi abbandona a se stesso il centro urbano in preda a “maleducati” automobilisti che parcheggiano la propria auto all’interno di una rotatoria, importante e strategica per i mezzi pubblici», conclude.

