FIUMICINO - Dal 15 aprile 2024 al 22 maggio 2024 si svolgeranno i lavori di manutenzione straordinaria di via Portuense nel tratto compreso tra il disposti a seguito della Convenzione firmata tra il Comune di Fiumicino, Città Metropolitana di Roma Capitale e ANAS SpA.

Sarà istituita pertanto, la seguente disciplina di traffico provvisoria in via Portuense: proroga della disciplina di traffico provvisoria emessa con Ordinanza Dirigenziale RG85, per lavori notturni sulla via Porteunse, nel tratto compreso tra il Km 19+750 e il Km22+150, dal 15/04/2024 e fino a fine lavori previsti per il 22/05/2024, dalle ore 21:00 alle ore 6:00, con restringimento della carreggiata e/o il senso unico alternato in entrambe le direzioni, con chiusura della corsia di marcia o sorpasso in funzione dell’esigenza dei lavori, disciplinato da segnaletica provvisoria e movieri o semafori mobili; rotatoria via dei Montgolfier: chiusura parziale al transito dell’incrocio, dalle ore 20:00 del 15/04/2024 alle ore 6:00 del 16/04/2024 e dalle ore 20:00 del 16/04/2024 alle ore 6:00 del 17/04/2024; itinerario alternativo di traffico su via Lago di Traiano – corridoio C5, secondo loschema planimetrico allegato alla presente Ordinanza; rotatoria via del Caravaggio: chiusura al transito dell’incrocio, dalle ore 20:00 del 16/04/2024 alle ore 6:00 del 17/04/2024 e dalle ore 20:00 del 17/04/2024 alle ore 6:00 del 18/04/2024; itinerario alternativo di traffico su via delle Arti – via Giacomo della Porta – via Pietro da Cortona, secondo lo schema planimetrico allegato alla presente Ordinanza attuato con movieri a tutti gli incroci interessati per la variazione dei sensi di marcia.