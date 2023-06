FARNESE – «Era il 1973 quando un gruppo di farnesani mossi da grandi valori di altruismo e di alto senso civico fondarono la sezione Avis di Farnese».

Con queste parole la presidente Cristina Rossi nella mattinata di domenica ha dato il via alla cerimonia di festeggiamento per il raggiungimento di questo importante traguardo.

La presidente di Avis ha, inoltre, ricordato «i tanti avisini che negli anni hanno contribuito a rendere importante questa realtà cittadina e per questo ad uno di loro, Alvise Allegrini, è stato intitolato il monumento, realizzato dall’artigiano locale Nicolò Battisti».

Alla manifestazione, oltre ai presidenti delle sezioni Avis dei paesi limitrofi, era presente anche il presidente di Avis provinciale Luigi Ottavio Mechelli che nel suo intervento ha sottolineato i numeri straordinari in termini di donazioni raggiunti dalla sezione Avis di Farnese.

«L’Avis ha un ruolo fondamentale a livello nazionale – conclude il sindaco Giuseppe Ciucci -, in ragione dei numeri straordinari conseguiti in termini di vite salvate. Sono orgoglioso di avere una sezione locale di Avis composta da persone di straordinario valore. Grazie per il grande impegno profuso in questa azione di volontariato alla presidente Cristina Rossi, al suo direttivo e a tutti i volontari»