NEPI - L’amatissimo attore romano Claudio Amendola al bar dei Borgia.

Una gran bella sorpresa, quella di stamattina, per la titolare del bar dei Borgia e tutto lo staff quando, tra i clienti abitudinari, hanno visto spuntare «il grande Claudio Amendola«, come lo hanno chiamato in un post sui social.

Dopo averlo riconosciuto, l’attore conosciuto per i film e le serie tv (si è conclusa giusto venerdì scorso la serie di successo “Il Patriarca”, andata in onda su Canale 5 di cui è stato protagonista e regista) ha scattato un selfie con lo staff in uno dei bar più noti in paese e più vicino alla Rocca dei Borgia, antico castello medievale che attrae numerosi turisti.

E chissà se quella di Amendola è stata una semplice visita turistica, oppure mirata per girare il suo prossimo film?.

