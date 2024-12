FIUMICINO - Appuntamento a Fiumicino con l’Associazione Nazionale Città del Vino il cui Consiglio Nazionale si riunirà, presso la Sala Consiliare del Comune, il 30 e 31 agosto, per una due giorni di lavori in vista dell’Assemblea Nazionale che si svolgerà in Piemonte nell’ambito della Convention d’Autunno prevista dal 2 al 27 ottobre a Strevi.

«Siamo orgogliosi di ospitare questo importante incontro che testimonia l’impegno del nostro Comune nel valorizzare il patrimonio enogastronomico e culturale del territorio» dichiara l’assessore alle Attività Produttive, Raffaello Biselli che sarà presente all’evento.

«L’ingresso di Fiumicino nel circuito delle Città del Vino, avvenuto lo scorso 30 novembre, ha rappresentato un’importante opportunità per promuovere le nostre eccellenze locali e siamo convinti che la collaborazione con l’Associazione Nazionale possa portare significativi benefici, sia in termini di sviluppo economico che di tutela del paesaggio, integrandosi perfettamente con le nostre politiche di sostenibilità e valorizzazione delle risorse e delle tradizioni locali».

“La scelta di riunire il Consiglio Nazionale a Fiumicino – dichiara il presidente nazionale dell’Associazione, Angelo Radica – è stata favorita dall’esigenza di avere un luogo centrale facilmente raggiungibile da ogni parte d’Italia oltre che per suggellare la recente decisione del Comune di Fiumicino di entrare a far parte del nostro circuito che oggi annovera oltre 500 Comuni italiani, tra cui 22 del Lazio, idealmente guidati da Roma Capitale». La riunione giunge in un momento di particolare importanza perché nel corso dell’Assemblea Generale di Stresa sarà eletto il nuovo Consiglio Nazionale che a sua volta nominerà il Presidente per il triennio 2025/27. – Durante l’appuntamento di Fiumicino, al quale parteciperanno sindaci e amministratori locali da tutta Italia – afferma Alberto Bertucci, coordinatore regionale delle Città del Vino del Lazio e sindaco di Nemi – faremo il punto della situazione per individuare alcune linee programmatiche e lasciare al nuovo Consiglio Nazionale una ricca eredità di progetti, iniziative e indirizzi politici”.

Tra i temi al centro del dibattito i rapporti con le istituzioni nazionali ed altri Enti come la Federazione nazionale delle Strade del Vino e dei Sapori, l’Associazione nazionale Città dell’Olio, il Movimento Turismo del Vino. Si parlerà anche dei rapporti con le Regioni, con i Ministeri dell’Agricoltura, dell’Ambiente e del Turismo, al fine di portare avanti le istanze dei territori del vino, come testimoniato dalla proposta congiunta del “Manifesto sull’individuazione delle aree idonee per la realizzazione degli impianti di energia rinnovabile”, con il quale si chiede alle Regioni di coinvolgere i Comuni nella scelta dei territori “idonei” e soprattutto di quelli “non idonei”, a tutela dell’identità dei paesaggi.

Il Consiglio Nazionale si riunirà il pomeriggio del 30 agosto, presso la Sala Consiliare del Comune di Fiumicino per proseguire i lavori nella giornata di sabato31 agosto.