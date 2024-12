CERVETERI – Ascensore guasto addirittura da mesi. Un problema serio nell’istituto scolastico Don Milani di Valcanneto soprattutto per gli studenti alle prese con una modalità ridotta. È da maggio – hanno raccontato i genitori – che l’impianto è completamente ko, nonostante la stessa scuola abbia regolarmente segnalato questo pesante disservizio al comune di Cerveteri. Al momento però si continuano ad utilizzare solo le scale con ripercussioni sui disabili. Per le famiglie, che hanno scritto ai consiglieri comunali, tutto ciò impedisce il normale svolgimento delle attività didattiche e la stessa dirigenza è costretta ad organizzarsi in modo diverso ad esempio con il servizio mensa. «Una vicenda grottesca – tuona Gianluca Paolacci, consigliere comunale d’opposizione – non parliamo di uno o di due giorni ma di mesi. Non è tollerabile e mi sono attivato personalmente contattando il dirigente preposto del comune il quale ha rassicurato sul fatto che l’ascensore possa rientrare in funzione entro 10 giorni. Perciò attendiamo, chiediamo ancora un po' di pazienza ai genitori e agli studenti, dopo di che ci muoveremo in modo diverso».

Non è il primo istituto cerveterano alle prese con carenze strutturali. In piena estate era stato persino chiuso l’asilo nido, dopo l’ispezione dell’Asl di Rm4, perché l’impianto di condizionamento non era funzionante e i bambini erano costretti a sopportare un caldo estremo.

