CIVITAVECCHIA – Sos degrado nella piazzetta di largo D’Ardia. Residenti e commercianti chiedono infatti un intervento per ripristinare il decoro in un’area particolarmente frequentata e che potrebbe rappresentare un fiore all’occhiello per la città. ma non così.

«Oltre al fogliame che viene lasciato a terra – hanno spiegato – troviamo sporcizia ovunque, specie nelle aiuole e la pavimentazione macchiata, segno evidente che nessuno pulisce con frequenza la piazzetta. Un vero peccato, essendo soprattutto in pieno centro».