LADISPOLI – A marzo 2023 l’incidente del bimbo che perse due falangi di una mano, rimaste schiacciate da un’altalena difettosa. A distanza di quasi 2 anni i giardini di piazza De Michelis sequestrati per via del dramma, nel quartiere Messico, tornano nelle disponibilità del comune di Ladispoli, in attesa che si concluda il procedimento giudiziario. La conferma arriva dall’assessore ai Lavori Pubblici di Palazzo Falcone. «Il tribunale di Civitavecchia – dice Marco Pierini - ce l’ha nuovamente riaffidato e a breve verrà rinnovato. Ne approfitto per dire abbiamo già affidato ad un professionista ad hoc l’incarico di effettuare un censimento su tutte le aree gioco di Ladispoli in modo da creare una scheda per rimettere in sesto le parti deteriorate». Chiarimenti anche sul fenomeno dell’occupazione selvaggia di alcune aree ad opera di clochard. in questi giorni hanno protestato i residenti per le condizioni dell’area tra via Spoleto e via del Mare, ritrovo di ubriachi durante la sera. «È un problema di vigilanza – dice ancora l’assessore – e di inciviltà a volte, specie quando le attrezzature vengono danneggiate. Per alcuni giardini pubblici si potrebbe anche pensare di chiuderli di notte con i cancelli. È un’idea che discuteremo pur se non facile da mettere subito in pratica». Mesi fa l’opposizione aveva chiesto lumi riguardo alla situazione dei parchi ladispolani. «Abbiamo presentato un’interrogazione orale – critica Fabio Paparella, consigliere comunale di Ladispoli Attiva – per chiedere proprio a che punto è il piano della messa in sicurezza dei parchi cittadini. Non è avvenuto ancora il monitoraggio complessivo promesso. Vale per l’area di viale Mediterraneo, ad esempio, di quello del Messico ancora transennato, c’è poca illuminazione poi all’angolo tra via Odescalchi e via Trieste dove gli arredi sono anche occupati spesso da persone che bivaccano e lasciano a terra le bottiglie di vetro. C’è da intervenire nelle aree di via Bruxelles e via Montecarlo. Infine in piazza Domitilla diversi giochini sono rotti e non sostituiti».

