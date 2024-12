SANTA MARINELLA - Ha scritto alla Procura di Civitavecchia, alla Corte dei Conti, alla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento Funzione pubblica, all’Anac e alla Prefettura di Roma per argomentare la presunta illegittimità dell’operatività dell’architetto Ermanno Mencarelli presso il Comune di Santa Marinella in quanto «dimissionario ma sottoscrittore di determine che impegnano economicamente il Comune».

A sollevare la questione è il consigliere comunale d’opposizione Roberto Angeletti che chiede ai destinatari dell’istanza, per quanto di competenza, di valutare il caso e di «adottare, con ogni possibile urgenza, eventuali provvedimenti utili alla tutela dell’ente».

«Il Sindaco di Santa Marinella con propri decreti nn.69\2022 - 113\2023 - ha conferito all’arch. Mencarelli, già funzionario comunale ex art 110 TUEL, in quiescenza dal 14\12\2022 come dipendente del Ministero della Pubblica istruzione (insegnante), incarichi vari per la gestione degli appalti pubblici ex PNRR, in base al DL 105\2023, confortato dal parere pro veritate dell’avv. Michetti - spiega Angeletti nella missiva - L’Arch. Mencarelli, però, è stato ritenuto incompatibile in base a due pareri: uno del Prefetto di Roma ed uno della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione pubblica confortati anche da un parere dello stesso Segretario comunale. (prot. 20878 del 24\6\2024). A seguito del dibattito politico su tale incompatibilità, sfociato anche sulla stampa e sui social, l’Arch. Mencarelli, in data 12\11\2024, ha rassegnato le dimissioni. Lo stesso giorno – 12\11\2024 – il sindaco ha emesso un nuovo decreto, distinto con n. 49/2024, con il quale conferisce all’Arch. Mencarelli un incarico dirigenziale, a titolo gratuito; dà corso all’adeguamento della Pianta organica; demanda ai Dirigenti del Settore Finanziario e Risorse umane di adottare gli atti necessari per il perfezionamento del relativo rapporto di lavoro». «Tale decreto - spiega Angeletti - non ha avuto alcun seguito da parte dei funzionari(NON DIRIGENTI) del Comune. In data 19\11\2024 la Giunta comunale con la presenza di tre assessori su sei oltre il sindaco ha approvato la delibera n. 210 di mero indirizzo, privo dei pareri ex art 49 TUEL, con la quale prende atto del decreto sindacale n. 49/2024 e dà mandato ai settori II e III di produrre gli atti consequenziali al decreto citato. Tali atti, ad oggi, non sono stati ancora emessi e quindi non si è perfezionato l’iter amministrativo di nomina, verosimilmente perchè i funzionari della Ragioneria e del Personale, definiti Dirigenti dal Decreto n. 49/2024 del Sindaco, NON sono Dirigenti, perché nel Comune di Santa Marinella non è prevista la Dirigenza e seppure andrebbe nominato, a seguito di concorso, un Dirigente per area (Personale – Ragioneria e Tecnico) e quindi andrebbe deliberato (almeno per due Dirigenti, data la presunta gratuità dell’incarico all’Arch. Mencarelli) un significativo spostamento di Bilancio la cui approvazione spetta al Consiglio». «Ciò nonostante - aggiunge Angeletti nella lettera - l’Arch. Mencarelli in data 27\11\2024 emette determine (n. 165 -166 e 167/2024, tra l’altro nelle prime due indica l’incarico ricevuto con Decreto sindacale n. 113\2023 da cui si è dimesso) impegnando economicamente il Comune in maniera consistente benchè sia dimissionario dal 12\11\2024 e senza nessun incarico perché non è stato ancora emesso nessun provvedimento di nomina tanto che il sindaco, prima, e la Giunta, successivamente, hanno dato incarico agli Uffici preposti (Personale e ragioneria) di procedere alla predisposizione degli atti necessari Non risulta che il Segretario comunale, il quale ha il ruolo di garante della legalità e dell’imparzialità dell’operato dell’amministrazione per il buon andamento dell’ente locale, sia intervenuto nell’iter procedurale nonostante l’espressa richiesta formulata da vari consiglieri».

