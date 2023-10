TOLFA - Allarme cinghiali nella frazione di Santa Severa nord: i residenti sono preoccupati per l'elevato numero di facoceri che girano per la frazione anche intorno alle case terrorizzando adulti e bambini.

Tanti residenti, infatti, hanno visto con grande timore "i cinghiali scendere fino al parco che costeggia la strada nuova, dal lato della carrozzeria - spiega una delle residenti - erano un bel gruppo numeroso".

Alcubi cittadini sottolineano: "Questi cinghiali (molti dei quali di grossa taglia) hanno vicino dei piccoli e quindi sono ancora più pericolosi. Si avvicinano alle nostre case senza paura. "Sarebbe ora che si dia il via all'abbattimento come si sta facendo in molti comuni - chiede una delle residenti - abbattono non si può vivere con la paura di uscire di giorno o di sera, in tanti anni che vivo qui questo problema non c'era mai stato. È un pericolo per noi, per i ragazzi, per i bambini e i nostri amici a 4 zampe. Bisogna che chi di dovere faccia qualcosa al più presto, e non quando sarà troppo tardi. Non si può vivere con la paura".

Alcuni giovani nelle ultime ore hanno vissuto secondi di panico: mentre erano con i loro motorini sulla strada che costeggia la piazza hanno visto alcuni cinghiali attraversare la strada: "All'improvviso sono sbucati correndo e hanno invaso la carreggiata: siamo riusciti a malapena a frenare - spiegano I 3 ragazzi - abbiamo rischiato davvero tanto". Il problema dei cinghiali nelle città è un fenomeno che si sempre più allargando e ormai si trovano questo fagoceri ovunque.

Ad Allumiere e Tolfa l'allarme cinghiali è scattato da alcuni anni visto che i boschi e le campagne sono ormai pieni di cinghiali, molti dei quali si sono accoppiati con i maiali selvatici e oggi il numero aumenta a vista d'occhio. "Sulla braccianese Santa Severa nord-Tolfa ormai quasi tutti i giorni noi pendolari siamo in pericolo - proseguono altri residenti della frazione - quasi giornalmente la carreggiata è invasa dai cinghiali. Sono già successi molti incidenti, quanti ancora ne dovranno accadere prima che si corra ai ripari? Urge l'abbattimento altrimenti più passa il tempo e più aumentano a dismisura". Il problema dei cinghiali è sentito anche a Tolfa: molti tolfetani sempre più spesso hanno incontri ravvicinati con questi animali.

Sono stati avvistati e fotografati in più parti del paese e non solo nelle campagne e nelle zone periferiche. La presenza di questo grande numero di cinghiali non si fa sentire solo nel borgo; aumentando il numero di cinghiali sono aumentati anche i danni all'agricoltura e alla castanicoltura. Sempre più cittadini di Tolfa che hanno le campagne sostengono che "la situazione è divenuta insostenibile con i branchi che si avvicinano sempre di più alle nostre abitazioni, nelle vie e nei parchi; questi animali poi causano danni alle coltivazioni, incidenti stradali e rischi per la salute - proseguono i residenti - in alcune occasioni hanno anche aggredito gli animali domestici.

La super presenza dei cinghiali è l'aumento dei lupi in questa zona compromette anche l'equilibrio ambientale. È più che mai necessario che vengono messi in atto interventi mirati per ridurre la minaccia dei cinghiali".

