Storia a lieto fine nel giorno dell’Epifania. A raccontarla è il consigliere comunale Paolo Paoletti, delegato a Cultura, Turismo e Politiche Giovanili. “Alcune famiglie nepesine mi hanno raccontato che mentre 3 bambini giocavano – spiega Paoletti - un malintenzionato ha rubato alcuni effetti personali dagli zaini. I genitori, accortisi subito, hanno allertato la polizia municipale. In poche ore, grazie al sistema di sorveglianza recentemente attivato, sono riusciti a risalire al responsabile e a recuperare gli oggetti rubati. Non è il momento di chiedere chi, dove, quando e perché, ma solo di ringraziare , come mi hanno chiesto le famiglie che desiderano restare nell’anonimato, le nostre forze dell’ordine, sempre al servizio dei cittadini. Grazie per rendere questo paese più sicuro, anche quando il vostro lavoro passa inosservato”.