SANTA MARINELLA – Nonostante l’impegno delle forze dell’ordine, impegnate contro il crimine e i furti in abitazione, c’è chi continua a praticare questi reati nelle case private, senza badare alle conseguenze che questi atti comportano. “L’altra sera – riferisce un cittadino che intende portare all’attenzione dell’opinione pubblica i pericoli che corrono gli anziani nella loro residenza - nella mia abitazione di Santa Marinella, rientrando in casa intorno alle 22, ho notato strani movimenti di suppellettili e mobili. Ho subito percepito di aver subito un furto da parte di persone ignote. Sono entrate dalla finestra della mia villetta e, con un frullino, hanno tagliato in due la cassaforte portando via una grande quantità di gioielli e orologi. Intervenuti sul posto, i Carabinieri che hanno fatto i rilievi del caso, è stato trovato un foglio che probabilmente si è perso uno dei tre ladri, dove si notavano foto di alcune abitazioni di Civitavecchia, ogni foto segnata da un numero. Le immagini sono state catturate dalla mia telecamera di videosorveglianza”.

