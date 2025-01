CERVETERI – I ladri di case agiscono pure in città. Cerveteri non è esente da un fenomeno sempre più diffuso in tutta Italia. Sono state le telecamere del programma tv “Fuori dal Coro” di Rete 4 ad avvicinarsi agli abusivi che hanno occupato un’abitazione. Da circa un anno e mezzo, salvo qualche piccolo versamento, da quanto emerso l’inquilino non pagherebbe il suo canone d’affitto. I proprietari della casa, nel frattempo, faticano non poco perché sono costretti a pagare il mutuo su un appartamento di cui però non ne possono usufruire. La casa, un attico di 95 metri quadri con piscina condominiale, è stata affittata 3 anni fa, ma, dopo qualche mese, sono iniziati i problemi. L’ammanco al momento è di ben 10mila euro. Non solo, il 3 giugno scorso, il tribunale di Civitavecchia ha emesso un’ordinanza di sfratto per morosità, regolarmente notificata all’occupante. «Io faccio il saldatore – ha spiegato la vittima – e, oltre al mutuo sulla casa occupata, pago un affitto di 700 euro. Fatico ad andare avanti. Non so più come fare. Sono allo stremo delle forze». Ha parlato anche la moglie sostenendo di voler rientrare al più presto nella propria casa. Nei mesi scorsi dei ladri avevano tentato di occupare un appartamento al pian terreno nella zona de Il Faro a Ladispoli approfittando del ricovero in una struttura clinica del proprietario. Fortunatamente sono arrivati i carabinieri bloccandoli sul portone.

