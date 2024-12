LADISPOLI – Una città che sa ascoltare grazie all’app “Where Are U”. Si è svolto sabato scorso, nella biblioteca comunale di Ladispoli “Peppino Impastato”, il primo seminario, con il patrocinio del Comune e del Coreir Corpo Regionale, organizzato da Emergenza Sordi Aps, in stretta collaborazione con Marco Cecchini, delegato comunale Sordi Progetto Ladispoli e Valentina Manca, assistente alla comunicazione. La tecnologia al passo con i tempi per andare incontro a possibili situazioni di emergenza nelle quali potrebbero trovarsi i sordi chiamando comunque il 112 nei casi di necessità oppure attivare l’app “Municipium” del gruppo Maggioli SpA per le chiamate alla Polizia Locale di Ladispoli. Circa un centinaio di persone hanno affollato la sala ed erano presenti Polizia di Stato, Carabinieri, Vigili del fuoco, Protezione civile, Guardia costiera, Croce Rossa Italiana e tante associazioni di volontariato. Il comune di Ladispoli ha stretto un protocollo d'intesa con Emergenza Sordi due anni fa e l’app serve appunto per segnalare incidenti per tutti i cittadini sordi che non possono comunicare. Non solo incidenti, anche per altri situazioni di emergenza. Tra l’altro – come conferma Valentina Manca – non sono app utili sono per i sordi ma per tutti coloro che possono trovarsi in situazioni di pericolo e però non possono parlare.

Il progetto prosegue a gonfie vele grazie alla passione di tanti professionisti che stanno affinando gli aspetti comunicativi e tecnologici per andare incontro alle esigenze dei sordi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA