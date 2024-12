LADISPOLI – Doppio appuntamento alla Grottaccia con “Ladispoli in Danza”. Il 17 e il 18 luglio il sito archeologico accoglierà la seconda edizione della rassegna a cura di Paola Sorressa. Due serate dedicate all’arte coreutica in cui verranno presentate due performance a cura della compagnia GDO–Gruppo Danza Oggi/UDA–Urban Dance Academy e Mandala Dance Company. Accanto alle allieve e agli allievi di note scuole di formazione del territorio: Profession Dance, FDM Formazione Danza Mantini e Humanity Dance Project di Ladispoli, e DanZero_Art and Dance Studio Lab di Santa Marinella. «La caratteristica peculiare di questa manifestazione – dicono gli organizzatori - è costituita dall’incontro tra la produzione e la formazione, nell’intento di colmare quel gap ancora presente tra le due entità, quella lavorativa e quella formativa, e attivare così un dialogo conoscitivo, costruttivo e indicativo delle nuove strategie da intraprendere per un futuro sinergico». Organizzato da Mandala Dance Company, con il patrocinio del comune di Ladispoli, la rassegna nasce dalla sinergia d’intenti reciproci in questo settore. Questa edizione ospiterà ogni sera performance che vedranno in scena allievi della scuola di danza più longeva della città con la direzione didattica di Marta Scarsella e la direzione artistica di Paola Sorressa, che quest’anno festeggia i suoi 30 anni di attività.

©RIPRODUZIONE RISERVATA