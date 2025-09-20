PHOTO
LADISPOLI – E’ scomparsa da Ladispoli la signora Luisa di 73 anni. Appello urgente dei famigliari sui social, con l’invito a segnalare da parte di chi l’avesse vista.
La donna, secondo quanto riportato sui social, si trovava sulla spiaggia nei pressi dello Scorpion bar. Al momento della scomparsa indossava un costume a due pezzi bianco e blu ed era senza ciabatte.
I famigliari e i carabinieri la stanno cercando: "Chiunque l’avesse vista – affermano i famigliari -può contattare immediatamente il numero 3932404254».
