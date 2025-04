«Venticinque anni non sono niente ma ora l’amore e la presenza di Federico sono eterni». Così don Mario oggi ai funerali di Federico Regni il 25enne morto domenica all’alba in un tragico incidente tra Tuscania e Montalto di Castro. Il giovane era alla guida di un’auto che, per cause in corso d’accertamento, ha sbandato finendo contro un albero prima di cappottare finendo la sua corsa in un terreno che costeggia la strada. Per lui non c’è stato nulla da fare. «La sua morte non sia vana - ha detto ancora il parroco - La vita va vissuta in pienezza ma senza mai esagerare». In tanti si sono ritrovati oggi pomeriggio nella chiesa di San Giovanni Battista ad Arlena di Castro per dare l’ultimo saluto al giovane descritto come “ragazzo solare, generoso e con il sorriso sempre pronto”. Lacrime e un dolore composto hanno accompagnato il feretro all’uscita dalla chiesa. Distrutta dal dolore la madre Adenia che, parlando in chiesa con il parroco, ha detto: «che io sia l’ultima madre al mondo a provare questo dolore».