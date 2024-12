SANTA MARINELLA - Dopo il successo della scorsa stagione, ripartirà martedì 29 ottobre il progetto “Scienziati in Biblioteca”. L’iniziativa è organizzata dalla Biblioteca Civica A. Capotosti e rientra nel programma autunnale dell’assessorato alla Cultura, realizzato grazie al Piano biblioteche 2023-LR 24/19.

Una serie di appuntamenti che si sviluppano sotto forma di laboratorio ludico-scientifici rivolti agli alunni delle quarte e delle quinte della scuola primaria cittadina.

“Riproponiamo, dopo il successo della primavera e della scorsa estate, un progetto che ha interessato tanti bambini e tante famiglie”, ha spiegato l’assessore alla Cultura Gino Vinaccia. «Si tratta nello specifico di laboratori di educazione ambientale, didattica dell’ecologia e della biologia, destinati agli alunni della scuola primaria. Si svolgeranno presso la Biblioteca comunale e i giovanissimi saranno accompagnati, dagli operatori della Geco, alla scoperta del mondo vegetale e animale, attraverso esperimenti scientifici curiosi e interattivi”, ha concluso l’assessore Vinaccia

“Un modo per avvicinare i bambini ai temi dell’ecologia e del rispetto per l’ambiente in modo semplice e stimolante. Ben vengano proposte e progetti che affrontino temi di questo tipo con l’obiettivo di stimolare atteggiamenti responsabili, attivi e propositivi degli alunni”, ha commentato il sindaco Pietro Tidei.

I laboratori si svolgeranno durante gli orari di scuola in accordo con la direzione didattica nelle giornate del 29 ottobre e fino alla metà di novembre. Un progetto che ha visto una reale collaborazione tra mondo della scuola, istituzioni e genitori.

“Quando parliamo di ‘alleanza educativa’ intendiamo proprio il poter lavorare insieme per ideare e portare a compimento progetti che, come questo, costituiscono un arricchimento non solo per gli alunni ma anche per l’intera città”, ha concluso il sindaco Tidei.