CERVETERI - Una tenda da campeggio in cui dormire, donata dai titolari di un’attività commerciale del centro a Osvaldo, clochard ormai conosciuto che da oltre 30 anni ha deciso di vivere in strada. L'accampamento fai-da-te, grazie a cui riesce a ripararsi anche dalle intemperie, si trova in via della Rupe, la strada in cui vive da molti anni il 70enne, che prima di scegliere allontanarsi da casa, era un dipendente statale. È stato installato dal Jolly Bar con la collaborazione di Loris La Corcia. Il problema, ora, è l'ambiente che lo circonda: spazzatura di ogni tipo, dalle bottiglie alle buste in plastica. E il pericolo che questa sorta di discarica a cielo aperto attiri anche i topi. «Ringrazio chi ha avuto un pensiero per me, spero che qualcuno venga a ripulire l'area, sono sommerso di sporcizia», è la testimonianza del signor Osvaldo. Il senzatetto è nato e vissuto nella città cerite. E sono tante le persone che sono disponibili ai bisogni di questa persona che spesso socializza e si ferma con i passanti a chiacchierare.

