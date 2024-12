CAPRANICA - Domani pomeriggio alle ore 17, presso il Teatro Francigena di Capranica, si terrà la cerimonia per la donazione di una Testiera Completa Radiotrasparente, del valore di 16.900, euro a favore del reparto di Neurochirurgia dell’ospedale Belcolle.

Questa è la quarta importante donazione eseguita dall’associazione Phobos dall’inizio della sua avventura. La prima, datata dicembre 2019, fu quella di un monitor multiparametrico al Centro di Rianimazione 4 dell'ospedale San Camillo-Forlanini di Roma; nel maggio 2022 fu donato un monitor multiparametrico all'Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione dell'ospedale Belcolle di Viterbo; nel febbraio 2023, la donazione di un importante strumento diagnostico salvavita per la rianimazione dei bambini all'Unità Operativa Pediatrica e Terapia Intensiva Neonatale dell'Ospedale Belcolle di Viterbo: un videolaringoscopio con manichino di neonato per esercitazioni di rianimazione. L’evento è totalmente gratuito e permetterà, non solo di concludere e condividere un nuovo e importante traguardo, ma anche di ringraziare tutte le persone e le realtà locali che hanno sostenuto l’associazione nel raggiungimento di questo successo.

Inoltre, sarà l’occasione per annunciare il prossimo evento Phobos - Comics&Games 2024. «Creando questo mondo, rimarrà sempre nel cuore di tutti», commentano dall’associazione.

