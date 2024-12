LADISPOLI - Si apre ufficialmente la stagione di "Un posto al sole" l'iniziativa riservata ai ragazzi diversamente abili che ormai da qualche anno Caffè Africa porta sul litorale. Il tutto grazie alla disponibilità di diversi stabilimenti balneari da Tarquinia a Fiumicino, passando ovviamente anche da Campo di Mare e Ladispoli. Il progetto darà la possibilità ai diversamente abili, che ne faranno richiesta, di usufruire gratuitamente di un ombrellone e due lettini. Nelle due città balneari sono in totale quattro gli stabilimenti che hanno risposto "presente" lanciato dai promotori del progetto: Ezio alla Torretta a Campo di Mare, il Gotha Beach, Il sogno e lo stabilimento Nettuno a Ladispoli. Per poter usufruire del servizio - spiega la referente del progetto, Caterina De Caro - basterà prenotare direttamente presso la struttura scelta al numero di telefono indicato, con almeno 48 ore di anticipo. Al momento della richiesta è utile accertarsi che le attrezzature messe a disposizione siano conformi alle singole esigenze. Il servizio, salvo indisponibilità, sarà comunque assegnato unicamente per la giornata richiesta. L'organizzazione ospitante non è tenuta a fornire assistenza alcuna, per questo è stata prevista la presenza dell'accompagnatore (che usufruirà, appunto, di uno dei due lettini messi a disposizione).

Ma solidarietà chiama solidarietà e così Caffè Africa ha donato proprio durante la giornata inaugurale della stagione 2024, un mezzo all'associazione Piccolo Fiore Onlus presieduta da Pamela Iachetti per il trasporto dei diversamente abili di cui l'Aps si occupa. Un gesto apprezzato e accolto con gioia non solo dai volontari ma anche dai ragazzi che hanno deciso di ricambiare il gesto di affetto donando un piccolo presente a Caterina: bracciali e orecchini realizzati a mano proprio da loro durante le attività di laboratorio.

