Vittoria Tassoni*

Peperoncini ripieni di tonno

I peperoncini piccanti ripieni di tonno sott'olio sono una specialità della cucina italiana, una ricetta in cui il sapore intenso dei peperoncini si sposa perfettamente con la delicatezza del tonno. Questo antipasto, tipico di molte regioni del sud Italia, è l’ideale per chi ama le conserve casalinghe dal carattere forte e saporito. In questa ricetta, i peperoncini vengono prima svuotati e poi farciti con un ripieno a base di tonno, acciughe, e capperi, creando così un contrasto di sapori unico. Una volta terminata la farcitura, i peperoncini vengono conservati sott'olio, il che, non solo preserva il loro sapore ma lo intensifica con il tempo. Perfetti da gustare su una fetta di pane oppure abbinati ad un tagliere di salumi e formaggi, questi peperoncini ripieni sono un'esplosione di gusto e portano in tavola tutto il calore e la tradizione italiana.

Ricetta:

Preparazione: 30 min

Tempo Cottura: 10 min

Tempo di riposo: circa 12 ore

Ingredienti:

per 4 vasi da 2,5 decilitri

800 g di peperoncini tondi piccanti

400 g di tonno sott'olio

1 cucchiaio di capperi sotto sale

50 g di filetti di acciughe sott'olio

1/2 litro di aceto di vino bianco

½ litro di vino bianco

sale 10 g

olio extra vergine di oliva

Procedimento:

Per evitare il contatto diretto, prima di iniziare a pulire i peperoncini, ti consiglio di armarti di guanti, occhiali e mascherina e, come me, fai questa operazione di pulitura, utilizzando un lavandino all’aperto.

Con un coltellino togli il picciolo e scavali con uno scavino ma, se non lo possiedi, procedi lo stesso utilizzando un piccolo cucchiaino, in modo da eliminare i semini interni.

Una volta tolti tutti, sciacquali bene e trasferiscili in una casseruola con l'aceto, il vino e il sale.

Cuoci i peperoncini per 6 minuti dall'inizio del bollore, scolali e lasciali ad asciugare capovolti su un canovaccio da cucina pulito. Falli riposare in questa posizione da un minimo di 4-5 ore ad un'intera notte.

Sciacqua poi i capperi e mettili in ammollo in una ciotola piena di acqua tiepida per 20 minuti; sciacquali nuovamente e trasferiscili in un mixer. Unisci il tonno scolato, le acciughe e frulla il tutto, fino a ottenere un composto omogeneo.

Farcisci con questa mistura i peperoncini e sistemali nei vasetti sterilizzati. Coprili con l'olio fino ad almeno un centimetro dal coperchio, chiudi i vasetti e sterilizzali di nuovo, mettendoli a bagnomaria in acqua tiepida per 15 minuti dall'inizio dell'ebollizione. Fai raffreddare i contenitori nell'acqua e lasciali a riposare per un mese prima di consumarli.

Passato questo tempo, puoi finalmente gustare i tuoi peperoncini piccanti ripieni di tonno.

