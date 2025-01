Vittoria Tassoni*

I passatelli sono un piatto tradizionale sia dell’Emilia-Romagna che delle Marche, simbolo di convivialità e sapori genuini. Preparati con ingredienti semplici come uova, Parmigiano Reggiano e mollica di pane, vengono serviti in un brodo caldo e saporito, perfetto per scaldare le giornate più fredde. La loro consistenza morbida e il gusto deciso li rendono una pietanza unica, amata da grandi e piccini. La ricetta, tramandata di generazione in generazione, rappresenta un legame con la cucina di casa e le tradizioni familiari. Ideali per pranzi festivi o momenti di comfort, i passatelli si prestano anche a varianti moderne, come condimenti asciutti o brodi vegetali. Prepararli è un gesto di cura e amore, che richiede pochi strumenti ma tanta passione. Questa ricetta nasce infatti nella cucina della nonna Esterina Giorgi, la nonna di mio marito, originaria di Monte Cerignone, un piccolo borgo ricco di storia e di sapori autentici.

Sei pronta ad impastare con me?

Ricetta:

Ingredienti per 4 persone:

· 2 uova medie

· 100 g di Parmigiano Reggiano DOP grattugiato,

· 100 g di mollica di pane raffermo grattugiato,

· una grattata di noce moscata,

· 1 buccia di limone grattugiata

· sale e pepe a piacere



Preparazione:

Disponi il parmigiano, la mollica grattugiata e gli aromi direttamente sulla spianatoia o in una ciotola, formando una fontana con un buco al centro.

Rompi le uova nel centro della fontana e aggiungi la noce moscata, la scorza di limone grattugiata, sale e pepe ed inizia a sbattere delicatamente con una forchetta, incorporando poco alla volta la miscela secca.

Quando il composto inizia a formarsi, lavora l'impasto con le mani fino a ottenere una consistenza omogenea, morbida e leggermente elastica. Se l’impasto risulta troppo duro aggiungi un tuorlo d’uovo, se invece è troppo morbido, puoi aggiungere un po’ di pane grattugiato.

Lascialo riposare da un minimo di 30 minuti fino a 2 ore. Una volta riposato, prendi l’impasto direttamente dalla spianatoia, fai tante piccole porzioni ed inseriscile nello schiacciapatate o nell'attrezzo per passatelli. (La nonna Esterina, quando era più anziana, per evitare sforzi, iniziò a servirsi della macchinetta tritacarne utilizzando i fori grandi).

Premi con forza per formare i filamenti, lasciandoli cadere su una parte della spianatoia leggermente infarinata.

Cottura passatelli: Porta ad ebollizione il brodo in una pentola capiente.

Quando il brodo bolle, immergi delicatamente i passatelli.

Cuoci circa 2-3 minuti , fino a quando i passatelli salgono in superficie.

Aspetta 5/10 min prima di servire.

Servi i passatelli caldi nei piatti fondi, coprendoli con il brodo di cottura ed aggiungendo una generosa spolverata di Parmigiano Reggiano grattugiato. Se avanzano sono buoni anche il giorno dopo.

*Vittoria Tassoni,

blogger, insegnante e cuoca dell’Alleanza Slow food

