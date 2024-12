Vittoria Tassoni*

La pappa al pomodoro è una delle ricette più rappresentative della tradizione povera toscana che le massaie preparavano quando non volevano buttare via il pane raffermo e allo stesso tempo un piatto veloce capace di sfamare l’intera famiglia. Questa mia ricetta è una rivisitazione di quella classica, in quanto ho voluto abbinare alla cremosità del pomodoro la morbidezza della burrata. Inoltre ho aggiunto dell’arancio fermentato, creando così, per questo piatto, una nota acidula e sgrassante, che lo rende allo stesso tempo saporito e leggero, e trasformandolo in un'esperienza gastronomica indimenticabile.

Perfetta per una cena estiva, un antipasto o un pranzo leggero, questa combinazione di ingredienti e di colori celebra al meglio le tradizioni culinarie italiane, portando il calore del sole e una nota di colore sulla tua tavola.

Ricetta:

Dosi per 6 persone

Tempo di preparazione: 20 min

Totale: 30 min

Ingredienti:

125 g di pane casereccio raffermo

185 g di brodo vegetale o 185 g di acqua

1 spicchio di aglio

25 g di porro a pezzi

½ peperoncino piccante fresco

25 g di olio extravergine di oliva

250 g di pomodori freschi maturi

10 foglie di basilico fresco

foglie di origano fresco o secco

250 g di stracciatella

arancia fermentata q.b.

1 pizzico di sale

Preparazione:

Versa in un tegame un generoso filo di olio, lo spicchio di aglio vestito ed il porro e fai stufare per circa 7 minuti.

Unisci i pomodori, che avrai tagliato a pezzi, insieme alle foglie di basilico.

Lascia il tegame sul fuoco fino a che il pomodoro non sia cotto bene e non si sia sfaldato completamente.

Aggiungi il pane raffermo tagliato a cubetti e mescola il tutto e, se occorre, aggiungi altra acqua.

Lascia cuocere per circa 10 minuti, tempo in cui dovresti raggiungere la consistenza desiderata.

Aggiungi alla fine altre foglie di basilico spezzate a mano e, se ti piace, anche alcune di origano.

Infine versa in una ciotola o in un bicchiere due cucchiai di pappa al pomodoro ancora calda e aggiungi la burrata ed i pezzetti di arancia fermentata.

*Vittoria Tassoni

blogger, insegnante

e cuoca dell’Alleanza Slow food

