Vittoria Tassoni*

Chi l'avrebbe mai detto che un ortaggio, re indiscusso dell'autunno, potesse dar vita anche ad un dessert altamente raffinato!

Questa mia ricetta della panna cotta alla zucca è una rivisitazione moderna di uno dei dolci più rappresentativi della nostra pasticceria: è un dessert classico a cui viene donato un tocco di originalità, aggiungendo della purea di zucca. Un dolce dal sapore dolce e terroso che diventa ancora più equilibrato, inserendo nella sua preparazione delle spezie come la cannella o la noce moscata, che gli conferiranno un gusto leggero ed indimenticabile. Aggiungendo infine anche delle castagne sciroppate ed un crumble di biscotti di avena e zucca, lo renderai un’esperienza veramente indelebile per il tuo palato. Per cucinare questa ricetta serviranno degli stampini in silicone o dei vasetti in vetro.

Ricetta:

Ingredienti (per 8 porzioni); tempo di preparazione 40 min + raffreddamento

200 g di polpa di zucca cotta

200 ml di latte

500 ml di panna fresca

1 bacca di vaniglia

4,5 g di agar-agar in polvere

½ cucchiaino di cannella o noce moscata o spezie per zucca

100 g di zucchero

castagne sciroppate q.b.

biscotti di zucca e avena q.b.

Preparazione:

1.Pulisci la zucca, tagliala a pezzi di 1 cm x 1 cm e cuocila al microonde per 4 minuti alla temperatura W750 in un vaso weck oppure in un’altra tipologia di contenitore idonea per il microonde. Se non vuoi utilizzare il microonde, puoi cuocerla anche al vapore o in forno.

2.Elimina l’eventuale acqua rilasciata e frulla i pezzetti di zucca fino ad ottenere una purea.

3.In un pentolino, senza portare a bollore, scalda il latte e la panna insieme alla bacca di vaniglia, aperta nel senso della lunghezza; unisci poi l’agar-agar, lo zucchero e la cannella e continua a mescolare ininterrottamente con una frusta oppure a mano per 10 minuti, in modo da far sciogliere bene il tutto. Attenzione quando scaldi il composto, devi mantenere il fuoco basso e non portarlo ad ebollizione, altrimenti si formeranno dei grumi. Anche se il composto inizialmente sembra liquido, si addenserà quando si raffredderà.

4.Amalgama la purea di zucca, quindi versa il composto negli stampini in silicone e fai raffreddare prima a temperatura ambiente e poi in frigorifero almeno 3 ore o meglio ancora 12 ore.

5.Al momento di servire, rovescia la panna cotta da ogni stampino nei singoli piattini da dessert oppure, come ho fatto io, mettila nei vasetti weck.

6.Decora a piacere, aggiungendo sulla sommità della tua panna cotta un ciuffetto di panna, una castagna sciroppata ed un po’ di granella di biscotti di zucca e avena.

Consigli utili:

Per chi non lo sapesse l’agar-agar è un polisaccaride usato come gelificante naturale e vegetale che viene ricavato dalle alghe rosse ed è utilizzato soprattutto nella cucina vegetariana e vegana per la preparazione di budini, aspic e gelatine. Lo puoi acquistare negli store e nei supermercati on line oppure nei negozi di prodotti biologici, in alcune erboristerie e nei negozi etnici che vendono prodotti di origine orientale. È anche utilizzato nell’alimentazione vegana.

*Vittoria Tassoni,

blogger, insegnante e cuoca

dell’Alleanza Slow food

Seguimi su:

www.vittoriaincucina.it

https://www.instagram.com/vittoria.tassoni/?hl=it

https://www.facebook.com/vittoriaincucina

©