Vittoria Tassoni*

Mincepie

Dal mio girovagare vi presento il mincemeat, un composto dolce e aromatico tipico della tradizione natalizia britannica, utilizzato principalmente per preparare le mince pies, piccoli dolci ripieni e fragranti. Nonostante il nome, oggi non contiene carne, ma una miscela di frutta secca (come uvetta, ribes e canditi), spezie (cannella, noce moscata, chiodi di garofano), mele grattugiate, zucchero e spesso un tocco di liquore (come brandy o rum). L'impasto viene cotto lentamente per amalgamare i sapori, trasformandosi in un ripieno ricco e speziato.

In passato, le ricette prevedevano l'aggiunta di carne tritata, da cui deriva il nome, combinata con ingredienti dolci e spezie per preservarla. Col tempo, però, si è evoluto in una versione totalmente vegetariana. Il mincemeat è perfetto anche per arricchire torte, biscotti o gelati, aggiungendo un sapore festivo a ogni creazione. Si conserva bene in barattoli sterilizzati, diventando ancora più saporito con il tempo.

Ricetta:

Preparazione: 25 minuti

Tempo di marinatura: 24 ore

Cottura: 10 minuti

per 12 mince pie

Ingredienti per la frolla:

350 g di farina

225 g burro morbido a pezzetti

Un pizzico di sale

Un uovo sbattuto

Acqua fredda qb

Ingredienti per la farcitura:

175 g di uvetta oppure metà peso di ribes secchi

110 g di arancia candita

180 g di zucchero Muscovado

2 cucchiaini di spezie miste

20 g di zenzero fresco o candito

Scorza e succo di un limone

Una mela sbucciata a pezzettini

Tre cucchiai di brandy

20 g di mandorle a scaglie

Preparazione del mincemeat

In una padella capiente, metti, insieme al burro, la mela grattugiata o tagliata finemente e fai cuocere per circa 5 minuti. In una ciotola, ai pezzetti di mela, aggiungi uvetta o ribes, zenzero, scorza di arancia candita, zucchero, spezie e mescola per bene, poi copri la ciotola con la pellicola e lascia che gli ingredienti riposino per almeno 12 ore affinché i sapori si amalgamino tra di loro. Trascorso questo tempo, aggiungi il brandy, mescola di nuovo per bene e poi copri ancora con la pellicola. Lascia riposare per altre 2 ore. Versa il mincemeat in dei vasi di vetro sterilizzati, chiudili ermeticamente, etichettali e conservali in un luogo fresco. Il marito di Valentina mi ha confessato che i suoi connazionali inglesi hanno l’usanza di preparare il loro mincemeat anche un mese e mezzo prima, proprio perché si conservano bene.

Preparazione della pasta frolla:

Impasta la farina con il burro fino a che si vengono a formare tutte briciole, la cosiddetta sabbiatura, aggiungi poi l’uovo sbattuto e mescola il tutto con una spatola. Aggiungi l’acqua un cucchiaio per volta, in modo che l’impasto non diventi mai appiccicoso. Componi una palla e mettila in frigo per 15/20 minuti. Stendi l’impasto, su un piano infarinato, ad una altezza di 3 mm. Con un coppapasta, ritaglia dei dischi di due dimensioni: i più grandi ti serviranno per comporre le basi mentre i più piccoli li utilizzerai per i coperchi. Adagia i dischi più grandi negli stampi, premendo delicatamente affinché si formino le basi. Riempi ciascuna base con un cucchiaio abbondante di mincemeat. Copri con i dischi più piccoli oppure crea delle decorazioni di pasta a forma di stella, cuore o fiocco di neve. Sigilla i bordi con una leggera pressione delle dita e, per dorare, spennella con un uovo sbattuto o con del latte. Cuoci in un forno preriscaldato a 180°C per circa 20-25 minuti, finché le pies non sono diventate dorate e croccanti. Lascia raffreddare leggermente, spolvera con lo zucchero a velo e servi, magari accompagnandole con della panna montata oppure con della crema calda.

*Vittoria Tassoni,

blogger, insegnante e chef dell’Alleanza Slow food