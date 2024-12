VITTORIA TASSONI*

La "scafata" è una ricetta tipica della cucina italiana, particolarmente diffusa nel Lazio, un piatto che trova la sua radice nella tradizione culinaria della Tuscia, una regione che geograficamente comprende alcune aree delle province di Viterbo e Rieti e la parte settentrionale della provincia di Roma.

Si tratta di un piatto primaverile che sfrutta al massimo la freschezza e la varietà delle verdure di stagione.

Rispetto alla versione tradizionale, nella Tuscia la scafata può presentare delle varianti. A Roma viene chiamata anche vignarola ed è costituita principalmente da fave, piselli, carciofi e altre verdure, come cipolle e aglio, a cui si aggiunge il guanciale: tutte insieme vengono poi stufate in padella con olio d'oliva e aromi.

A Tarquinia la scafata si adatta ai gusti e alle tradizioni della zona, anche se l'essenza del piatto rimane la stessa: ingredienti come fave, carciofi, lattuga, aglio e cipolla freschi, a cui viene aggiunta immancabile la mentuccia.

La scafata può essere servita come contorno o come piatto unico, magari accompagnandola con del pane raffermo.

Ricetta:

Ingredienti per 4 persone:

800 g di fave

2 cipolle fresche

2 agli freschi

peperoncino

mentuccia

4 carciofi

un cespo di lattuga romana

pane raffermo

olio EVO

sale

Procedimento:

Metti l'olio nella pentola e aggiungi l'aglio e la cipolla tagliata, il peperoncino e due rametti di mentuccia. Nel frattempo, dopo averli puliti, taglia i carciofi in quattro spicchi, sguscia le fave, taglia la lattuga a pezzi grossolani e aggiungi il tutto nel soffritto, mescolando brevemente. Copri le verdure con dell’acqua e lascia cuocere per 30-40 minuti, fino a quando tutte le verdure non risulteranno tenere.

A fine cottura aggiungi il sale e metti in ciascuna ciotola, destinata ai tuoi 4 commensali, una fetta di pane raffermo, coprila con la verdura ed un poco di acqua di cottura ed infine irrora il tutto con un filo d'olio a crudo.

* VITTORIA TASSONI

blogger, insegnante

e cuoca dell’Alleanza Slow food

