Frolla al farro e fichi

La frolla con farina di farro ripiena di amaretti e fichi è un dolce rustico e genuino, la cui bontà nasce dall’utilizzo di ingredienti semplici e naturali. Per preparare la base di questa crostata ho voluto usare il farro che, oltre ad essere un cereale molto antico, già conosciuto all'epoca degli Etruschi e noto per il suo sapore delicato e leggermente nocciolato, genera una farina più salutare rispetto a quella di grano: il farro, infatti, essendo ricco di fibre, proteine e vitamine, possiamo definirlo un vero e proprio concentrato di proprietà nutrizionali.

Il ripieno, invece, grazie alla combinazione perfetta tra gli ingredienti, è un'esplosione di sapori e di aromi, dovuti al meraviglioso contrasto che viene creato tra la dolcezza morbida dei fichi e il sapore più deciso degli amaretti.

Inoltre i fichi, freschi o secchi, conferiscono alla farcitura una dolcezza naturale ed una consistenza vellutata mentre gli amaretti le aggiungono una nota di mandorla ed un piacevole tocco croccante.

Questo dolce è l’ideale per tutti quelli che amano i sapori autunnali e desiderano gustare un dessert che unisca tradizione e originalità: buonissima da servire a fine pasto o come merenda, la crostata di farro con amaretti e fichi è la scelta perfetta per chi cerca un dolce non troppo dolce.

Ricetta

Le dosi sono per uno stampo da 20 cm.

Ingredienti per la frolla:

300 gr di farina di farro

130 gr di zucchero

130 gr di burro morbido

1 uovo

50 gr di farina 00

Ingredienti per il ripieno:

100 g di marmellata di arance o di fichi*

10 fichi

15 amaretti

Preparazione:

Inizia a preparare la frolla, lavorando il burro morbido con lo zucchero e aggiungendo l’uovo e le due farine.

Forma un panetto e mettilo in frigo per almeno quattro ore, meglio ancora se ce lo lasci tutta la notte.

La farina di farro rende la frolla molto friabile, quindi ti consiglio di utilizzare uno stampo dal bordo removibile, così da poter estrarre la crostata, una volta cotta, con più facilità.

Fodera uno stampo con poco più della metà della frolla, spalma la confettura, sbriciola gli amaretti, mettili sul fondo della crostata ed infine posiziona sopra i fichi.

Stendi la pasta rimasta, ricopri la crostata e decorala, se vuoi, a tuo piacere, io non l’ho fatto, l’ho lasciata al naturale, senza decorazione.

Cuocila a 175°C per almeno 30 minuti, controllando sempre che la base di frolla sia ben staccata dai bordi.

Trascorso questo tempo, verifica che la crostata sia cotta, altrimenti prosegui la cottura.

Una volta pronta, lasciala raffreddare a temperatura ambiente e servi ai tuoi commensali.

la marmellata che ho usato io era di arance ma tu puoi utilizzare anche una confettura di fichi o di un altro agrume.

