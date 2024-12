*Vittoria Tassoni

Le dita della strega sono un classico dolce da brivido, perfetto per festeggiare Halloween. Questi piccoli biscotti, dalla forma allungata e dall'aspetto inquietante, vengono preparati con una semplice pasta frolla. La decorazione, invece, è realizzata con le mandorle, che formano le unghie, e con uno spray colorante rosso effetto sangue, per creare quell’effetto spaventoso che deve mettere paura ai bambini. Ideali per un party a tema ma anche per un pomeriggio di ritrovo tra bambini, le dita della strega sono un modo divertente e gustoso per celebrare la notte più paurosa dell'anno. La loro preparazione è semplice e veloce, perfetta anche per coinvolgere e farsi aiutare dai più piccoli in cucina.

Vuoi provare a farli? Ti aiuterò a preparare una ricetta semplice e gustosa.

Ricetta:

Ingredienti per 30 pezzi circa

Difficoltà: media

Tempo totale: h 1,20

100 g di zucchero semolato

100 g di burro morbido

1 tuorlo

200 g di farina 00

1 scorza limone

20 g di mandorle intere

1 pizzico di sale

colorante alimentare spray rosso q.b.

Procedimento

1.In una ciotola, lavora il burro freddo con la farina fino ad ottenere un composto sabbioso.

2.Aggiungi lo zucchero, l'uovo e il sale ed impasta velocemente fino ad ottenere un panetto liscio e omogeneo. Per queste 2 fasi puoi utilizzare anche la planetaria o il bimby.

3.Avvolgilo nella pellicola e lascialo riposare in frigorifero per almeno 30 minuti.

4.Accendi il forno e preriscaldalo a 180°C.

5.Stendi l'impasto su un piano infarinato ad uno spessore di circa 1 cm. Ricava dei rotolini e poi forma dei bastoncini lunghi circa 5 cm.

6.Crea delle piccole incisioni sulla superficie dei biscotti per simulare le venature delle dita. Puoi utilizzare uno stuzzicadenti o un coltello affilato.

7.Posiziona una mandorla su un'estremità di ogni bastoncino, premendo leggermente per farla aderire.

8.Disponi le "dita" su una teglia rivestita con carta forno e cuocile per 8/10 minuti o fino a doratura a 180°C nel forno preriscaldato

9.Una volta raffreddate, spruzzaci sopra il colorante rosso per simulare il sangue. Scegli la scenografia che vuoi e vai a fare dolcetto o scherzetto.

*Vittoria Tassoni,

blogger, insegnante e cuoca

dell’Alleanza Slow food

