TARQUINIA - La Protezione civile di Tarquinia presidio di sicurezza per tutto il territorio, grazie anche al potenziamento dei mezzi a disposizione.

In occasione della settimana nazionale della Protezione civile, si è svolta il 5 ottobre scorso l’inaugurazione della nuova mini pala meccanica multifunzione (Bob-Cat) messa a disposizione della Protezione civile comunale di Tarquinia.

Il nuovo mezzo, dotato anche di lama spazzaneve, è stato acquistato attraverso un finanziamento del Dipartimento della Protezione civile nazionale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con cofinanziamento del Comune di Tarquinia. Il progetto è stato redatto e presentato al bando nazionale dal comandante della Polizia locale e della Protezione civile Nicola Fortuna.

Una risorsa strategica per la sicurezza del territorio

La mini pala meccanica rappresenta un mezzo polivalente e strategico, concepito per operare sia in contesti ordinari, come la manutenzione del suolo, la gestione di interventi di pulizia urbana e rurale, sia in situazioni emergenziali quali alluvioni, frane, incendi o nevicate. La sua agilità e compattezza la rendono particolarmente efficace anche nelle aree a viabilità ristretta, come le vie del centro storico, dove i mezzi di maggiori dimensioni non possono operare.

Autorità e rappresentanti presenti alla cerimonia

Alla cerimonia hanno partecipato tra gli altri, il sindaco Francesco Sposetti; il comandante della Polizia locale Nicola Fortuna; il responsabile del centro operativo comunale (Coc) e presidente dell’Aeopc Alessandro Sacripanti; il direttore della direzione regionale della Protezione civile della Regione Lazio Massimo La Pietra; il presidente dell’Università Agraria Alberto Riglietti; il presidente dell’Aeopc Tuscania Rossano Serafinelli; don Augusto Baldini; Massimo De Angelis, responsabile dell’ufficio Protezione civile della Polizia locale ora in quiescenza e tra i promotori dell’iniziativa; il coordinatore del gruppo comunale di Protezione civile di Allumiere Alfonso Superchi; il rappresentante del gruppo di Protezione civile di Roccagorga Alessandro De Nardis. Presenti inoltre numerosi volontari, cittadini e rappresentanti delle organizzazioni locali del territorio.

Riconoscimenti e collaborazione tra istituzioni

Durante la cerimonia, le istituzioni hanno espresso apprezzamento per l’impegno dei volontari e per la sinergia istituzionale che garantisce l’efficacia della Protezione civile locale. Il responsabile del Coc Alessandro Sacripanti ha consegnato targhe di riconoscimento alle autorità e ai rappresentanti delle associazioni di volontariato.

La benedizione del nuovo mezzo e del parco mezzi della Protezione civile è stata officiata da don Augusto Baldini.

Un impegno costante per la sicurezza e la resilienza

Con questa nuova acquisizione, la Protezione civile di Tarquinia arricchisce ulteriormente il proprio parco mezzi operativo, confermando l’impegno dell’amministrazione comunale nel rafforzare la capacità di intervento e la resilienza del territorio, a tutela della sicurezza e del benessere della comunità.

