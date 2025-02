CIVITAVECCHIA – Fa tappa oggi anche a Civitavecchia la protesta dei trattori che, domani, saranno a Roma per chiedere al Governo maggiori garanzie per l’agricoltura «penalizzata rispetto alle multinazionali e penalizzata dalla burocrazia – hanno spiegato – con costi di produzione alti, nessun intervento sul grano, il problema alluvioni su cui bisogna intervenire».

Una cinquantina di mezzi, provenienti dalla Toscana e da Torrimpietra, sono attesi nelle prossime ore in città, con problemi alla viabilità che si potrebbero registrare soprattutto tra la Mediana e via Terme di Traiano, ma anche in centro, visto che altri trattori si fermeranno sulla trincea ferroviaria, alle spalle di piazza XXIV Maggio.