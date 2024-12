CERVETERI – Si accendono i motori della “Trusco Rail”. Per gli amanti della corsa oggi è l’appuntamento ideale alla Banditaccia per affrontare la gara in memoria di Rosario Profico, ex atleta. La partenza è fissata per le 10 e il tragitto da compiere sarà lungo oltre 11 chilometri dislocati nell’area etrusca. Si tratta di un’iniziativa “RunDay” della società Etrusca Atletica con la collaborazione della Gs Runners di Loredana Ricci. Il comune di Cerveteri ha dato il suo patrocinio e la Polizia municipale ha lavorato per far svolgere l’evento in sicurezza. «Abbiamo deciso di onorare il nostro amico Rosario – sostengono gli organizzatori – che comunque siamo sicuri correrà con noi sempre. La faremo sul percorso dove si allenava, sarà una gara a tutti gli effetti ma soprattutto una festa per ricordare un anima bella». Poi l’appello ai corridori: «Se avete voglia di divertirvi, di stare in mezzo alla natura e di emozionarci un po’, vi aspettiamo a braccia aperte!». Il ritrovo per tutti i partecipanti è alle 7 nel parcheggio della Necropoli. Si partirà alle 8.30 e per chi si sfiderà nella maratona sarà un’occasione anche di stare in mezzo alla natura e alle bellezze archeologiche del sito Unesco. Per le iscrizioni e per visionare il regolamento completo si può accedere sul sito www.runday.it. Gli spettatori potranno assistere alla competizione cerveterana che per la prima volta si svolge in un contesto simile e così importante dal punto di vista storico e archeologico. Occhi puntati anche sul meteo che non dovrebbe regalare sorprese negative agli sportivi pronti agli 11 chilometri di fatiche.

©RIPRODUZIONE RISERVATA