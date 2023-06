TARQUINIA - Anche tarquiniesi in aiuto alle popolazioni alluvionate dell’Emilia Romagna. Con orgoglio e tanta gratitudine, il presidente dell’Università Agraria di Tarquinia elogia i concittadini per il forte senso di solidarietà dimostrato, rivolgendo un particolare ringraziamento al vicepresidente Alessandro Sacripanti.

Con l’occasione Tosoni traccia le linee guida dell’ente nell’ottica della prevenzione.

«Contro i disagi causati dagli allagamenti, la prima arma è la prevenzione, intesa come cura del territorio, manutenzione e controllo», afferma Tosoni. «Ma non sempre ci sono le possibilità per curare il territorio come questo meriterebbe, e noi come ente lo sappiamo purtroppo bene - aggiunge il presidente dell’Agraria - Anche per questo, talvolta, quando piove con entità eccezionale, accadono disastri. Al proposito nelle ultime settimane abbiamo assistito alla tragedia degli allagamenti nelle Marche e in Emilia Romagna; la riflessione che tengo a fare è che, nelle politiche future, si prenda come fondamento la sostenibilità di ogni scelta operata, anche dal punto di vista della sicurezza».

«Ma tragedie come queste espongono anche ad un'altra constatazione, che sento davvero tanto come tarquiniese: – prosegue Tosoni – che si debba efieri dei nostri concittadini che, partiti con mero spirito solidaristico, sono andati a prestare il proprio servizio in quelle zone dove ce ne era davvero tanto bisogno. Questi brutti eventi ci ricordano quanto dobbiamo essere fieri dei nostri giovani e dei nostri volontari, quanto sia ancora vivo il senso di solidarietà e la voglia di fare del bene al prossimo».

«Un sentimento di amore verso il bene comune che noi stessi, come Università Agraria, non smettiamo di sperimentare, avendo potuto contare nel tempo sull'aiuto di molti concittadini che avevano nel cuore la mera volontà di essere di aiuto al territorio – sottolinea il presidente – Sono fiero di questi tarquiniesi, e li ringrazio. E parimenti - concedetemi di dirlo - rifiuto pubblicamente le scuse, giuntemi dal mio vicepresidente Alessandro Sacripanti, della sua assenza negli ultimi giorni: era impegnato nelle attività di soccorso, e dunque più che scuse da parte sua, sento il dovere di fargli arrivare un grazie da parte mia. Un grazie a lui e a tutti gli straordinari volontari, patrimonio della nostra comunità».

