LADISPOLI - Attimi di paura giovedì pomeriggio nel parcheggio di un supermercato nei pressi di Cerveteri. Protagonisti una mamma e i suoi due bimbi. La donna era solo andata a fare la spesa ma qualcosa è andato storto e la sua auto ha preso fuoco (forse a causa di un guasto all’aria condizionata). Per fortuna il tempestivo intervento di un addetto alle vendite dell’attività commerciale e il pronto intervento dei volontari della Protezione civile Avalon (liberi dal servizio) che si trovavano sul posto in quel momento. E dalla protezione civile invitano gli automobilisti a tenere in auto un estintore in caso di emergenza.

