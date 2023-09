VALLERANO - Come da tradizione, con il ritorno della festa della Castagna di Vallerano, puntuale riapre la cantina di San Vittore: luogo irrinunciabile per tutti gli amanti del buon cibo, della cucina tipica locale e del divertimento.

Quest’anno, come comunicato dall’associazione Amici della castagna, che organizza l’evento enogastronomico, la festa della Castagna si svolgerà tutti i weekend dal 7 al 29 ottobre, con due ulteriori tappe finali previste per martedì 31 ottobre e mercoledì primo novembre.

Il comitato festeggiamenti San Vittore Martire arriverà a questo importante appuntamento decisamente pronto, al termine di numerose settimane di preparativi e impegnative, anche sotto il profilo dell’organizzazione degli eventi musicali collegati alle cene. Tutti elementi vincenti che, da sempre, fanno della cantina patronale una delle più visitate da numerosi turisti, sia della provincia di Viterbo che delle provincie limitrofe.

Due sono le tipologie di menù che si alterneranno nei weekend e che sono state ideate dalle donne del comitato, con la castagna che, ovviamente, sarà la protagonista assoluta e immancabile, essendo, quella di Vallerano, dal 2009, insignita dalla Comunità europea del marchio di Denominazione di origine protetta (Dop), primo e unico ancora in Italia.

Il menù fisso consente ai visitatori di mettersi a tavola e di gustarsi un pasto da leccarsi i baffi, composto da un antipasto, da due primi, un secondo, un contorno, acqua e vino, dai dolci tipici locali e dalle apprezzatissime caldarroste di Vallerano. È possibile anche richiedere un menù per i più piccoli.

La cantina sarà aperta a pranzo tutti i sabati e le domeniche alle 12, a cena tutti i sabati a partire dalle 20, martedì 31 ottobre a cena, sempre dalle 20, mentre mercoledì 1 novembre l’orario di apertura sarà nuovamente alle 12 per il pranzo conclusivo dell’edizione 2023 della festa della castagna.

Inoltre, e non da ultimo per importanza, ogni sabato sera e nell’ormai tradizionale appuntamento di Halloween, la cena sarà impreziosita dalla musica dal vivo, dal karaoke e dal divertimento. Quest’ultimo, un elemento imprescindibile quando si parla della Cantina di San Vittore. Infine, la particolarità della Ccntina è la sua gestione affidata al Comitato festeggiamenti San Vittore 12 deputati, ogni anno scelti dal comitato uscente che, a partire dalla fine del mese di agosto, iniziano a lavorare incessantemente per un anno intero, mettendo in campo una grande passione e un attaccamento ammirevole per la loro comunità di appartenenza. Il tutto si traduce nella realizzazione di numerosi eventi e iniziative con un solo obiettivo finale: organizzare la Festa di San Vittore, una degli appuntamenti patronali più importanti di tutta la Tuscia. Ogni anno, meta di decine di migliaia di turisti.

Scegliere la cantina di San Vittore, quindi, significa anche dare un sostegno fattivo alla realizzazione della festa patronale di Vallerano.

Questa è la mitica formazione del comitato festeggiamenti 2023-2024: Umberto Basili, Alessio Bracci, Roberto Chinucci, Giacomo Molinelli, Filippo Nicolamme, Luca Ottavianelli, Valerio Pacelli, Alessandro Piccioni, Cesare Piccioni, Rino Soldini, Mirko Tosti. Tutti capitanati dal presidente Ettore Felici.

