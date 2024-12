FIUMICINO - «Accogliamo con soddisfazione la scelta di Elly Schlein di firmare il referendum della Cgil contro il Jobs Act.

Una scelta di coerenza da parte della segretaria Pd dopo la promessa fatta in campagna congressuale di porre fine ad una riforma che anni fa aveva compromesso lo storico legame tra il Pd e il mondo del lavoro». Con queste dichiarazioni, il capogruppo Pd a Fiumicino Ezio Di Genesio Pagliuca plaude alla scelta di Elly Schlein.

La segretaria del Partito Democratico ha infatti deciso di firmare il referendum proposto dalla Cgil per l’abolizione del Jobs Act, varato nel 2014 sotto il Governo Renzi, che tanto ha fatto discutere e dibattere all’interno del Nazareno.

«Noi per conto nostro - ha aggiunto Di Genesio Pagliuca - daremo il massimo sostegno anche per la raccolta delle firme– continua il capogruppo- che verranno sottoscritte da tutto il gruppo del Pd del consiglio comunale. È essenziale che il nostro partito si identifichi con i propri valori fondamentali: non basta infatti creare posti di lavoro, è altrettanto importante garantire la qualità e la dignità delle condizioni lavorative. Dopo quasi 10 anni una ferita che finalmente si rimargina per la riaffermazione di quei principi che ci contraddistinguono» conclude il capogruppo del Pd a Fiumicino.