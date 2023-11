NEPI - Il consiglio di amministrazione della farmacia comunale (PharmaNepi) ha deliberato un rinnovamento in termini tecnologici della farmacia con capitale a maggioranza del Comune di Nepi . In particolare «è stato posizionato un sistema robotico per la consegna delle medicine ai clienti», spiega il sindaco Franco Vita. «Un sistema che snellisce l’attesa dei clienti , che riduce lo spazio occupato dagli armadi . Una novità, prima nella Provincia di Viterbo. Ne ha guadagnato lo spazio destinato all’esposizione dei prodotti parafarmaceutici». L’inaugurazione si è svolta nei giorni scorsi, alla presenza del sindaco, della vicesindaca , degli assessori e consiglieri di maggioranza . Ovviamente presente anche il socio privato Carlo De Angeli, la direttrice della farmacia Federica De Angelis e l’amministratore Nazzareno Della Reda . La benedizione è stata affidata a Padre Edoardo .