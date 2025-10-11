TARQUINIA - Per tre giorni, gli operatori internazionali e i key player delle principali aziende del comparto si sono incontrati a Rimini: enti del turismo, tour operator, agenzie di viaggi, compagnie aeree, trasporti, strutture ricettive, servizi per il turismo, tecnologia e soluzioni innovative, dall' 8 - 10 ottobre 2025 sono stati presenti al Rimini Expo Centre e anche la destination management organization Borghi etruschi ha partecipato agli incontri.

La destination manager Francesca Toto ha stilato in proposito un resoconto del lavoro svolto nei tre giorni: «Durante il primo giorno - spiega Francesca Toto - ho incontrato 45 operatori stranieri durante il Meet&Match. Il secondo giorno con alcuni agenti tra i più interessati alle nostre destinazioni, che quest' anno, complessivamente, toccano 52 territori nel Lazio, ci siamo ritrovati nei salotti di Enit (che ringrazio) per approfondire la nostra conoscenza, le informazioni turistiche sulle destinazioni, come accessibilità e peculiarità. Ringrazio Enit spa e Regione Lazio che ci ha permesso di mettere anche il nostro materiale nello stand istituzionale. La terza giornata, infine, è stata dedicata a formazione e aggiornamento. Ho avuto il piacere di confrontarmi con numerosi colleghi sui trend e le novità del mercato turistico mondiale. Sono molto soddisfatta: un catalogo completo nel Lazio e dintorni toscani, umbri e campani, di 52 destinazioni, sinergie con gli imprenditori e con le agenzie di viaggio che apprezzano un'offerta ampia e diffusa. Alcune delle vecchie 44 destinazioni sono state rimosse per difficoltà logistiche nel raggiungerle, e per assenza di servizi al turista. Abbiamo, quindi, implementato di ben 12 destinazioni, un lavoro lungo, attento, di rete, ma anche di selezione, di creatività. Nei prossimi mesi, con le nostre forze, continueremo a promuovere le destinazioni grazie a nuovi press tour»

Continua il lavoro della Dmo

«La Dmo cresce, va avanti, coinvolge , appassiona- dice infine Francesca Toto - Ci abbiamo creduto tanto che Borghi etruschi è un marchio registrato (denominativo). Una veste grafica speciale sul nuovo catalogo per i comuni partner della Dmo: Bassano Romano, Fiumicino, Canino, Ischia di Castro, Celleno, Tarquinia, nei prossimi mesi in arrivo altri, senza tralasciare i comuni di Cerveteri e Viterbo, ove abbiamo sedi operative. L'impatto su alcune delle nostre destinazioni è già evidente, su altre arriverà durante l'anno 2026»

