CERVETERI - Approderà il 9 aprile in consiglio comunale la costituzione della Consulta degli agricoltori di Cerveteri. Già nelle settimane scorse l'amministrazione aveva incontrato i rappresentanti del presidio di Torrimpietra per fare il punto della situazione e per creare uno strumento che potesse essere utile a perorare la loro causa con gli Enti sovracomunali. Il giusto prezzo per i loro prodotti la richiesta principale che gli agricoltori, in protesta dal 5 febbraio scorso, stanno chiedendo a più riprese al Governo senza però essere riusciti, ancora oggi, a farsi ascoltare. Da qui l'idea degli amministratori etruschi di creare una Consulta che possa in qualche modo fare da tramite. «Nelle scorse settimane, mi sono recata personalmente presso il presidio permanente degli agricoltori di Torre in Pietra, per ascoltare le richieste e conoscere le difficoltà che sta attraversando il mondo agricolo, un settore fondamentale nell’economia italiana e ancor di più nel nostro territorio - ha detto il sindaco Elena Gubetti - Presi un impegno: ovvero quello di dare vita alla prima Consulta cittadina dell’agricoltura, uno strumento di confronto, di dialogo, di proposta e di dibattito sulle problematiche di questo settore così importante per ognuno di noi ed in particolar modo per tantissimi lavoratori e lavoratrici. Martedì 9 aprile, il regolamento della Consulta è uno dei punti all’ordine del giorno, che spero non appena sarà operativo sarà importante luogo di crescita e di contatto diretto tra le Istituzioni e i lavoratori del settore agricolo». «Come già ribadito loro in più occasioni, ci troveranno sempre al loro fianco per sostenere la loro battaglia, una battaglia non soltanto di Cerveteri o del territorio, ma di tutta Italia - ha aggiunto l'assessore all'Agricoltura, Riccardo Ferri - Con l’occasione, ringrazio anche l’assessore alla Sostenibilità ambientale Francesca Appetiti, che sta lavorando alla predisposizione dell’albo degli agricoltori al quale sarà possibile iscriversi».

©RIPRODUZIONE RISERVATA