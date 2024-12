CERVETERI - La città etrusca premia le sue eccellenze sportive. Aula consiliare gremita, con oltre 200 atleti e 30 associazioni. «Una grande emozione - ha commentato il sindaco Gubetti - poter incontrare i nostri atleti, bambini e bambine, ragazzi, ragazze e adulti che negli ultimi 12 mesi si sono distinti nella propria disciplina, ma che soprattutto hanno condiviso con altre persone la propria passione sportiva». «Un evento al quale siamo molto legati e che, anche se appena alla seconda edizione, già è entrato nel cuore di molti. La speranza è che giornate come queste, possano non soltanto motivare ulteriormente i nostri sportivi, ma che possano anche avvicinare tanti altri ragazzi al mondo dello sport, ai suoi sacri valori e principi. E anche noi, proprio come ha detto il Presidente Sergio Mattarella, in apertura ci siamo emozionati con l'inno nazionale. Ai nostri sportivi, l'augurio che possano sentirlo e cantarlo con la mano sul cuore per tante, tante e tante altre volte ancora, salendo sul podio». ©RIPRODUZIONE RISERVATA