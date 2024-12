LADISPOLI – La costa cambia sempre più look ed è una svolta in direzione “Green” grazie al raddoppio della ciclabile. Lavori sono in corso nella parte nord per il tracciato che arriverà fino a Torre Flavia ma presto partiranno altri cantieri a sud perché la ciclopedonale unirà il centro di Ladispoli, i giardini di via Ancona con precisione, con il comune di Fiumicino. Ovviamente si passerà da Palo Laziale e dalla frazione di Marina San Nicola. Un progetto intrigante grazie ad un finanziamento di 650mila euro che il comune ha incassato da Città Metropolitana di Roma Capitale. Individuata già la ditta che si occuperà dei lavori: è una società con sede legale a Roma. È tutto pubblicato tramite una determina dirigenziale sull’Albo pretorio del municipio. Da capire la data dei lavori che non è stata comunicata dall’amministrazione comunale che non ha ancora fornito risposte nemmeno su come il tracciato da via Ancona possa arrivare alla stazione ferroviaria (questo rientra nell’ambito del milione e mezzo della Regione). L’iter esecutivo dell’opera finanziata da Città Metropolitana era stato approvato con deliberazione di Giunta comunale a ottobre del 2023 per un importo complessivo di 650mila euro. Piovono fondi dunque per la felicità degli amanti delle biciclette pronti a pedalare sul lungomare senza effettuare tortuosi slalom tra le auto, le enormi voragini e i marciapiedi quasi tutti dissestati e pieni di deiezioni canine. Fatto sta che l’intero tratto costiero sarà unito dal tracciato di colore rosso per consentire ai ciclisti di raggiungere i due poli della città e spingersi oltre verso Fiumicino, nella parte di Passoscuro.

L’altra novità sul fronte della mobilità è che Ladispoli ci riproverà anche con il bike sharing. È la Regione ad aver concesso un finanziamento di 239mila euro (incluso il restyling della pista di pattinaggio di via Canova). Ci saranno tre postazioni, precisamente alla stazione, in piazza Rossellini e piazza Domitilla. E, quasi certamente, tornerà il servizio relativo ai monopattini elettrici che tanto aveva fatto discutere.

